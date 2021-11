Giappone-Usa: incontro tra ministri Commercio Haguida e Raimondo, focus su tariffe acciaio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, intende rincontrare il presidente Joe Biden entro la fine del 2021. Il premier, reduce dal primo faccia a faccia con l'inquilino della Casa Bianca a margine della conferenza Cop26 di Glasgow, in Scozia, ha dichiarato che intende provare a organizzare un secondo incontro presto, possibilmente entro la fine dell'anno corrente. Kishida ha fatto rientro dal Regno Unito il 3 novembre; nel corso della sua breve visita in Scozia, durata meno di due giorni, il premier giapponese ha incontrato anche i suoi omologhi di Regno Unito, Australia e Vietnam, Paesi che assieme agli Stati Uniti e all'India costituiscono il fulcro della visione di un "Indo-Pacifico libero e aperto". Riguardo il colloquio con Biden, Kishida ha dichiarato di aver concordato "di organizzare un secondo incontro per colloqui più approfonditi". (segue) (Git)