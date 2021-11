Argentina: coalizione di governo sconfitta alle legislative, perso il controllo del Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Frente de Todos (Fdt), la coalizione che sostiene il governo in Argentina, ha subito domenica una netta sconfitta alle elezioni legislative di medio termine. Pur in rimonta rispetto alle primarie di metà settembre, l'Fdt ha chiuso la tornata perdendo il controllo del Senato e riducendo al minimo il vantaggio che ostentava alla Camera dei deputati ,rispetto alle opposizioni di centrodestra riunite in Juntos por el Cambio (Jxc). Al Senato, che viene rinnovato per un terzo, la coalizione di governo è passata da 41 a 35 seggi, prospettando - con due voti in meno della maggioranza assoluta - una situazione inedita: per la prima volta dal ritorno della democrazia, 1983, la sinistra del peronismo non controlla la camera alta obbligando il governo a cercare appoggi tra i sei senatori entrati con liste minori. (segue) (Abu)