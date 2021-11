Usa: ex sindaco New Orleans Landrieu coordinerà il nuovo piano sulle infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha scelto l'ex sindaco di New Orleans Mitch Landrieu per coordinare l'attuazione del piano bipartisan da 1.200 miliardi di dollari per le infrastrutture. Lo ha annunciato la Casa Bianca ieri, 14 novembre. "In questa veste, Landrieau supervisionerà il piano di investimento nelle infrastrutture più esteso e significativo degli Stati Uniti da generazioni, un lavoro che verrà verificato da esperti indipendenti e che creerà milioni di posti di lavoro sindacalizzato ad alto reddito potenziando la nostra competitività globale, rafforzando le nostre catene di fornitura ed agendo a lungo termine contro l'inflazione", afferma una nota diffusa dalla Casa Bianca. La nota ricorda il lavoro di Landrieu durante gli anni della ricostruzione di New Orleans dopo l'uragano Katrina, tra il 2010 e il 2018. L'ex sindaco si è detto "grato al presidente e onorato di essere stati incaricato del coordinamento del più grande piano di investimenti in infrastrutture da generazioni". Landrieu assumerà formalmente l'incarico di consulente senior della Casa bianca e coordinatore delle infrastrutture. (segue) (Nys)