Thailandia: pil nuovamente in calo nel terzo trimestre (3)

- I ristoranti di Bangkok e delle province di Krabi, Phang-nga e Phuket sono tornati a servire alcolici ai loro clienti dal primo novembre. La revoca del divieto di servire alcolici è coincisa con la riapertura della Thailandia ai viaggiatori vaccinati da 46 Paesi. Il divieto è stato revocato anzitutto in alcune delle principali località turistiche del Paese, che il governo ha individuato sin dalla scorsa estate per l'attuazione di "misure pilota" per la progressiva uscita dalla crisi pandemica. Non è ancora chiaro se la possibilità di servire alcolici interesserà sin dal primo novembre anche ai bar, che da mesi ormai si sono risolti a chiudere l'attività, e spesso a servire alcolici illegalmente. L'autorità nazionale per il turismo ha precisato che per il momento i pub e i locali notturni rimarranno chiusi. (Fim)