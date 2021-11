Usa: sondaggio Wapo-Abc News, tasso approvazione Biden ai minimi storici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden è scivolato al 41 per cento nell'ultimo sondaggio di "Washington Post" e Abc News, il dato più basso dall'insediamento del presidente alla Casa Bianca la cui origini va ricondotta a un sensibile calo della fiducia nel presidente tra gli elettori democratici e indipendenti. A settembre il medesimo sondaggio aveva rilevato un tasso di gradimento di poco superiore - 44 per cento - ma soltanto lo scorso giugno Biden godeva di un tasso di approvazione del 50 per cento. Il sondaggio rileva che il 53 per cento degli elettori statunitensi nel approva l'operato del capo dello Stato. Tra gli elettori indipendenti, solamente il 35 per cento approva l'operato del presidente, mentre il 58 per cento si dice insoddisfatto. L'80 per cento dei democratici si dice soddisfatto dell'operato del presidente, in calo rispetto al 04 per cento dello scorso giugno. (Nys)