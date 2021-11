Germania: Braun (Cdu), necessarie oltre 20 milioni dosi per vaccinazioni di richiamo Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania necessita di oltre 20 milioni di dosi per effettuare i richiami delle vaccinazioni contro il Covid-19. È quanto affermato dal capo di gabinetto della Cancelleria federale, Helge Braun, candidato a presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). Intervistato dall'emittente televisiva “Zdf”, Braun ha ricordato che, in Germania, quanti hanno completato la vaccinazione contro il coronavirus sei mesi fa ora possono ottenere “rapidamente” un'ulteriore somministrazione. Tuttavia, “non si è ancora preparati per questo”, ha ammesso il capo di gabinetto della Cancelleria federale. L'esponente della Cdu ha poi dichiarato che il governo federale non dovrebbe attuare un nuovo blocco generale per il contenimento del Covid-19. A ogni modo, ha evidenziato Braun, “in una situazione così difficile, escludere è sempre qualcosa di poco serio”. Ora, devono esserci regole chiare per contrastare la pandemia. Ciò include “norme molto coerenti” che permettano l'accesso ai locali pubblici e aperti al pubblico esclusivamente a quanti sono stati vaccinati contro il Covid-19 o sono guariti dopo aver contratto il virus. Secondo Braun, quanti non si vaccinano devono, quindi, aspettarsi che siano “necessarie restrizioni, proprio come nello scorso inverno” affinché il sistema sanitario tedesco non venga sovraccaricato. Il capo di gabinetto della Cancelleria federale ha, infine, affermato che “deve essere chiaramente controllato” l'accesso al posto di lavoro consentito soltanto a quanti sono vaccinati o guariti dal coronaviru o presentano l'esito negativo di un test diagnostico per il morbo. (Geb)