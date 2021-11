Corea del Sud: le famiglie sudcoreane sono le più indebitate al mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La domanda interna della Corea del Sud esibirà una graduale ripresa nei prossime mesi, di pari passo col ritorno ai servizi in presenza e con l'allentamento delle misure restrittive adottate nel Paese per far fronte alla pandemia di Covid-19. E' quanto prevede il ministero delle Finanze sudcoreano nel suo rapporto di analisi economica mensile noto come "Libro verde", secondo cui la quarta economia asiatica affronta ancora fattori di incertezza e ribassisti esogeni, a cominciare dall'inflazione globale. "L'economia della Corea si sta riprendendo grazie a robuste esportazioni e al miglioramento del mercato del Lavoro. Esiste la possibilità per la domanda interna di riprendersi gradualmente", afferma il rapporto Il governo sudcoreano ha decretato dal primo novembre il graduale allentamento delle misure restrittive varate in risposta alla pandemia di Covid-19, dopo aver raggiunto un tasso di vaccinazione complessivo della popolazione superiore al 77 per cento. (segue) (Git)