Regno Unito-India: Johnson, non inseriremo obiettivi climatici in futuri accordi con Nuova Delhi

- Il Regno Unito non introdurrà obiettivi più rigorosi sui cambiamenti climatici in un futuro accordo commerciale con l’India. Lo ha detto il premier britannico, Boris Johnson, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente della Cop26, Alok Sharma. Il primo ministro ha aggiunto che il Regno Unito ha un "ottimo rapporto" con l'India. Johnson ha puntualizzato che l'India si è assunta "alcuni impegni davvero impressionanti" sulla decarbonizzazione. India e Cina sono i Paesi che hanno fatto pressioni per ridurre gli impegni sullo sfruttamento del carbone. (Rel)