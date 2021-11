Usa: al via domani Conferenza episcopale, focus su aborto e diritto alla comunione del presidente Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre domani a Baltimora, nello Stato Usa nord-orientale del Maryland, la Conferenza episcopale Usa, durante la quale i vescovi dovrebbero votare un documento sul diritto alla comunione e considerare se il sostegno all'aborto espresso dal presidente Joe Biden potrebbe costituire un motivo per privarlo del sacramento. Secondo il sito di informazione "Politics New York", un comitato episcopale ha redatto un documento sul tema dopo il precedente incontro di giugno, nel quale si era discusso della necessità di posizionarsi come cattolici. La questione del sostegno presidenziale all'aborto ha aperto un vivo dibattito negli Stati Uniti. La Conferenza episcopale si terrà dal 15 al 18 novembre. (Nys)