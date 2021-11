Cina: appropriazione indebita, rimpatriato dagli Usa ex dirigente della Bank of China

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ex presidente di una filiale della Bank of China (Boc), la prima banca centrale cinese, è stato rimpatriato a Pechino dagli Stati Uniti, dov'era fuggito perché sospettato di appropriazione indebita. Lo ha riferito oggi in una nota la Commissione centrale per l'ispezione disciplinare - l'organismo anti corruzione cinese -, precisando che Xu Guojun dirigeva la filiale di Kaiping, nella provincia meridionale del Guangdong. Xu è stato accusato di appropriazione indebita di fondi con altri due ex presidenti del ramo Kaiping della Boc, Yu Zhendong e Xu Chaofan, prima di fuggire negli Stati Uniti nel 2001. Zhendong e Chaofan sono stati a loro volta rimpatriati, rispettivamente nel 2004 e nel 2008. Le autorità di Pechino e della Boc hanno recuperato più di 2 miliardi di yuan (314 milioni di dollari) di fondi dal caso che li ha coinvolti. (Res)