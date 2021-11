Russia: 22ma asta mondiale del tartufo bianco di Alba, Mosca tra le città partecipanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi 14 novembre la 22ma edizione dell'Asta mondiale del tartufo bianco di Alba presso il Castello di Grinzane Cavour, sito decretato dall'Unesco patrimonio dell'Umanità, alla presenza di personaggi di spicco dell'enogastronomia, del mondo dello spettacolo e dell'imprenditoria. Quest'anno vi hanno partecipato, in collegamento in diretta con Grinzane Cavour, anche Mosca, Singapore, Hong Kong e Dubai, mentre sono stati battuti all'asta non solo magnifici esemplari di tartufo bianco di Alba, ma anche alcune bottiglie selezionate di Barolo e Barbaresco, vini di eccellenza piemontesi. Dopo aver preso parte nel 2004, per Mosca si tratta del terzo anno consecutivo di partecipazione a questa asta di beneficenza, dopo il successo ottenuto nel 2019. L'evento si è svolto presso il ristorante Bosco Cafè, presso i Magazzini Gum in Piazza Rossa, alla presenza dell'ambasciatore italiano in Russia, Giorgio Starace, del console generale d'Italia a Mosca, Luca Spiniello, dell'assessore al Turismo di Alba, Emanuele Bolla, di Irina Petrenko, responsabile marketing e promozione in Russia e Paesi della Comunità degli Stati indipendenti (Csi) dell'Agenzia Nazionale del Turismo (Enit) e di Timur Guguberidze, direttore generale dei Magazzini Gum. Tutto il ricavato dell'asta di Mosca, poco meno di 750 mila rubli, pari a circa 9mila euro, sarà devoluto in beneficenza in favore della clinica di ematologia pediatrica, oncologia ed immunologia Dmitrij Rogachev di Mosca. (Rum)