- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessore comunale a welfare e salute, Lamberto Bertolè, interviene alla conferenza stampa di presentazione di “In farmacia per i bambini”, iniziativa nazionale della Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus dedicata alla sensibilizzazione dei diritti dei bambini e alla raccolta di farmaci da banco, alimenti e prodotti pediatrici per i minori in povertà sanitaria. Intervengono Mariavittoria Rava, Presidente Fondazione Francesca Rava – Nph Italia Onlus, Emanuela Ambreck, coordinatrice In Farmacia per i bambini, Giovanni Rebay, Socio di Kpmg Italia, con la partecipazione di Martina Colombari, testimonial dell'iniziativa. Modera Roberto Tobia, segretario nazionale Federfarma.Sala “Franco Brigida”, Palazzo Marino, piazza della Scala 2 (ore 11)La vice sindaco Anna Scavuzzo presenzia all'inaugurazione della mostra “Che impresa, fare Città – MM per Milano. Una storia che costruisce futuro”, un percorso narrativo e interattivo sulla storia di MM. Presente anche il presidente Simone Dragone e il direttore generale Stefano Cetti.Centrale dell'Acqua di Milano, Piazza Diocleziano 5 (ore 11:30)Si riunisce domani il Consiglio comunale. In apertura, gli interventi liberi dei consiglieri, ex articolo 21, per il tempo massimo di un'ora. A seguire un dibattito sui seguenti argomenti: istituzione della Consulta cittadina per la Mobilità Attiva; nomina della Commissione degli esperti per la nomina o la designazione dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e società a partecipazione comunale, ai sensi dell'art. 57, comma 5, dello Statuto del Comune di Milano.Palazzo Marino, Piazza della Scala 2 (ore 16:30)REGIONEL'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, partecipa alla tavola rotonda “Prevenire le infiltrazioni della criminalità in Lombardia”, iniziativa organizzata che intende fare il punto sulle manifestazioni del fenomeno e sulle iniziative già attivate per prevenire le infiltrazioni.Auditorium “Testori”. Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia (ore 9:30)Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore alla protezione civile e territorio, Pietro Foroni, partecipano alla cerimonia di ringraziamento ai volontari della protezione civile che hanno prestato servizio durante l'emergenza Covid-19. Presente anche la vicepresidente e assessore al welfare, Letizia Moratti, e l'assessore alla comunicazione, sviluppo città metropolitana e giovani, Stefano Bolognini.Piazza Città di Lombardia (ore 13)L'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, partecipa alla cerimonia di consegna nastrini ad una rappresentanza di operatori della polizia locale che nel 2021 si sono impegnati nella gestione dell'emergenza epidemiologicaAuditorium “Testori”, Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia (ore 15:30)VARIEAl via l'evento "Tokyo Parigi Cortina. All'indomani dei trionfi olimpici guardando a Milano Cortina 2026" presso l'Università Statale di Milano che ripercorre l'impresa olimpica di Tokyo e guarda al futuro, verso le Olimpiadi di Parigi del 2024 e quelle invernali di Milano Cortina 2026. Intervengono Antonio La Torre, docente di metodi e didattiche delle attività sportive, e Andrea Buongiovanni, giornalista de La Gazzetta dello Sport, inviato a Tokyo 2020Aula Magna dell'Università Statale, via Festa del Perdono 7 (ore 9:30)Il maestro Riccardo Chailly apre “Macbeth opera aperta”, curato dal professor Franco Pulcini, un evento di approfondimento sul titolo scelto per l'inaugurazione, il prossimo 7 dicembre. Intervengono Alessandro Roccatagliati dell’Università di Ferrara, Candida Mantica della University of Southampton, Ruben Vernazza dell’Università di Bologna e Emilio Sala dell’Università di Milano.Teatro della Scala, Via Filodrammatici 2La Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza inaugura la 230esima edizione della Fiera Autunnale di Codogno, la prima dopo il Covid, con un vertice dedicato alle nuove sfide del comparto zootecnico: “Zootecnia tra economia circolare e sostenibilità ambientale”. Intervengono, tra gli altri, Alessandro Rota, presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza; Fabio Rolfi, assessore all’agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia; Francesco Passerini, sindaco di Codogno e presidente della provincia di Lodi.Codogno (Lo), via Medaglie d'Oro 1 (ore 14)(Com)