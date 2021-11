Business news: brasiliana Embraer sviluppa aerei alimentati da energia alternativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore brasiliano di aeromobili Embraer ha presentato un progetto di sviluppo di velivoli alimentati da energie alternative. I 4 'concept' fanno parte della famiglia di velivoli denominata "Energy". L'azienda ha affermato che l'obiettivo è aiutare l'industria a raggiungere l'obiettivo di zero emissioni di carbonio entro il 2050. Non ci sono ancora dettagli su una produzione dei modelli, ma l'azienda prevede la disponibilità di tecnologie dal 2030 in poi e ha affermato che ogni aeromobile è studiato in base alla sua fattibilità tecnica e commerciale. Il primo modello, E9-HE, avrà propulsione ibrido-elettrica che consentirà una riduzione fino al 90 per cento delle emissioni di anidride carbonica (Co2). Il velivolo avrà motore posteriore e riuscirà a trasportare fino a nove passeggeri. La stima di Embraer è che sia disponibile nel 2030. (Res)