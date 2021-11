Giappone: Pil in calo del 3 per cento nel terzo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi all'ingrosso è aumentato in Giappone dell'8 per cento annuo nel mese di ottobre, un dato senza precedenti per quel Paese da ben 40 anni a questa parte. Il brusco aumento dell'indice dei prezzi giunge in concomitanza con un incremento simile dei prezzi alla produzione in Cina, in un contesto regionale segnato da diffuse strozzature delle catene di fornitura. "L'aumento dei prezzi è certamente un problema per gli utili aziendali", ha commentato Atsushi Takeda, chief economist dell'Itochu Economic Research Institute. "Se l'economia proseguirà la ripresa, le aziende potrebbero essere in grado di trasmettere i costi (ai consumatori). L'aumento dell'inflazione registrato a ottobre supera quello del 6,4 per cento del mese di settembre, ed è il dato più elevato mai registrato nel Paese da quando esistono dati comparabili, nel gennaio 1981. (Git)