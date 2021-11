Bulgaria: exit poll, presidente uscente Radev e Gerdzhikov andranno al ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente della Bulgaria Rumen Radev ha ottenuto il 49,1 per cento dei voti alle presidenziali che si sono svolte oggi nel Paese. E’ quanto emerge dagli exit poll di Alpha Research, secondo cui il capo dello Stato uscente è seguito dal professor Anastas Gerdzhikov che si è fermato al 26,5 per cento. Radev si è candidato come indipendente ma è stato sostenuto da diversi partiti, così come Gerdzhikov, che con questo risultato andrebbe al ballottaggio del 21 novembre, che nonostante si sia proposto senza affiliazioni politiche è apertamente sostenuto dal partito Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb) dell’ex premier Bojko Borisov. (segue) (Seb)