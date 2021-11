Bulgaria: exit poll parlamentari, Gerb e Noi continuiamo il cambiamento primi per consensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione composta dai partiti Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb) e Unione delle forze democratiche (Udf) ha ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni parlamentari anticipate svoltesi oggi nel Paese. È quanto emerge dagli exit poll pubblicati da Alpha Research, secondo cui l’alleanza ha guadagnato il 24,8 per cento dei voti, mentre il partito Noi continuiamo il cambiamento, nato solo due mesi fa, affiancherebbe a stretta distanza lo schieramento dell’ex premier Bojko Borisov, arrivando a quota 24,1 per cento. Al terzo posto il Partito socialista bulgaro con il 13,7 per cento, mentre la forza politica centrista espressione della minoranza turca Movimento per i diritti e le libertà si ferma al 10,7 per cento. Al quinto posto il partito Itn del presentatore televisivo e comico Slavi Trifonov con il 9,9 per cento. (segue) (Seb)