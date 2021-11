Business news: Venezuela, permane iperinflazione ma a ottobre si raffredda corsa prezzi su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottobre l'indice dei prezzi al consumo in Venezuela è cresciuto del 6,8 per cento su mese, in leggero calo rispetto al 7,1 per cento registrato a settembre. Lo scrive la Banca centrale del Venezuela (Bcv) dando conto dell'aumento mensile più basso dal 6,4 per cento di aprile 2015. Su anno, l'incremento rimane ancora a quattro cifre - 1.573,3 per cento -, mentre dall'inizio dell'anno la corsa dei prezzi ha fatto registrare una crescita del 574,4 per cento. Pur confermando il quadro di iperinflazione vigente dal dicembre del 2017, il dato su mese conferma una tendenza al raffreddamento dei prezzi che secondo economisti e analisti è tra le altre cose legata al taglio nella spesa pubblica, a una restrizione del credito e a una maggiore stabilità dei cambi. (Res)