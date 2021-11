Business news: Brasile, inflazione ad ottobre a +10,67 per cento su anno, +1,25 per cento su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo (Ipca) in Brasile è cresciuto a ottobre dell'1,25 per cento su mese, spingendo l'inflazione annuale al 10,67 per cento. Lo rende noto l'istituto nazionale di statistica (Ibge) segnalando che si tratta dell'ottavo significativo aumento mensile, il maggior incremento per mese di ottobre dal 2002. L'Ipca, che da gennaio a ottobre ha accumulato un aumento dell'8,24 per cento, risente anche questo mese dell'aumento dei prezzi dei carburanti e dell'energia elettrica. Dei nove segmenti analizzati, tutti in aumento su mese, il più significativo è quello del settore trasporti, spinto dai rincari dei carburanti, e dai prezzi del capitolo "abbigliamento" (1,80 per cento) e "casa", influenzato particolarmente dagli aumenti delle tariffe dell'elettricità. (Res)