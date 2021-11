Business news: Brasile, Bolsonaro insiste, occorre privatizzare parte del "parassita" Petrobras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è tornato a difendere la necessità di privatizzare parte della compagnia energetica statale Petrobras, un "parassita" che cura i soli interessi dei suoi azionisti. "Petrobras è un parassita, che ha il monopolio e vive praticamente in funzione di se stessa. Vive perché, vista la legislazione esistente, gli azionisti non abbiano mai perdite", ha detto Bolsonaro nel corso di un'intervista con "Radio Cultura". "Non è facile vincere questa battaglia, non posso interferire con Petrobras, tanto che spero di privatizzarne una parte. Mi sono già messo in contatto con il team economico", ha aggiunto il capo dello Stato. Bolsonaro ha quindi ribadito di non poter interferire "in nessun modo" con l'aumento dei prezzi applicato dalla compagnia petrolifera. (Res)