Business news: Cile, Acciona si aggiudica costruzione ospedale per 228 milioni di euro

- La società spagnola di infrastrutture Acciona si è aggiudicata un contratto da 228 milioni di euro per la costruzione di un nuovo ospedale. I lavori dovrebbero iniziare nel primo trimestre del prossimo anno. Acciona ha vinto il contratto attraverso la sua filiale Acciona Concesiones Hospitalarias, battendo la società spagnola Ohla. Il ministero dei Lavori pubblici cileno stima che questa nuova costruzione andrà a beneficio dei 723 mila abitanti. La presenza di Acciona in Cile risale al 1993, ed è uno dei mercati strategici dell'azienda in America Latina. L'azienda ha già esperienza nella gestione completa di progetti di costruzione di infrastrutture ospedaliere, come l'ospedale Infanta Sofía in Spagna, l'ospedale regionale Bajío in Messico e l'ospedale provinciale Marga in Cile. Acciona ha anche recentemente partecipato alla gara, insieme ad Acs, Sacyr e Ferrovial, per la concessione di un'autostrada di 132,8 chilometri che collega Santiago con la città di San Antonio attraverso la Route 78 per un investimento previsto di 780 milioni di euro. (Res)