Business news: Brasile, vendite al dettaglio calano 1,3 per cento su mese a settembre 2021

- Il volume d'affari delle vendite al dettaglio in Brasile, a settembre, è calato dell'1,3 per cento su mese, e del 5,5 per cento su anno. Lo riferisce l'Istituto nazionale statistica (Ibge), evidenziando che nei primi nove mesi dell'anno la crescita del settore è stata comunque del 3,8 per cento, mentre negli ultimi 12 mesi la crescita è stata pari al 3,9 per cento. Con il risultato di settembre le vendite al dettaglio segnano un calo dello 0,4 per cento nel terzo trimestre del 2021, rispetto al secondo trimestre dell'anno. (Res)