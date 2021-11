Business news: Italia-Brasile, governatore di Rio in visita all'Agenzia nazionale del turismo, "qui per riprendere partenariato strategico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore di Rio de Janeiro, Claudio Bonfim de Castro e Silva, e una delegazione di deputati e segretari di stato hanno fatto visita all'Agenzia nazionale del turismo (Enit) presieduta da Giorgio Palmucci. "Partiamo da qui per riprendere il dialogo e il partenariato strategico con l'Italia", ha dichiarato il governatore brasiliano, come riferisce un comunicato dell'agenzia. Insieme all'esponente di governo carioca anche il segretario di Stato della Casa Civile Nicola Miccione, il segretario di Stato per lo Sviluppo economico Vinicius Medeiros Farah, il segretario di Stato per l'Ambiente e la Sostenibilità Thiago Pampolha Goncalves, il deputato dello Stato di Rio Andrè Gustavo Pereira Correa da Silva, il consigliere dell'ambasciata brasiliana a Roma Durval Carvalho e vari esponenti della comunicazione e dello staff di Stato. (Res)