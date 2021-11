Business news: Argentina, prezzo del dollaro alle stelle nel mercato nero, governo esclude svalutazione moneta locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato dei cambi in Argentina sta registrando un'impennata a livelli record del prezzo del dollaro sul mercato informale, nel contesto dell'attesa per i risultati delle elezioni legislative di medio termine in Argentina, in programma domenica. La divisa statunitense, che secondo la valutazione ufficiale della Banca centrale è quotata oggi a 105,67 pesos, si vende infatti al mercato nero attualmente ad un prezzo di 207 pesos, un record storico assoluto che occupa in questo momento le prime pagine online di tutte le testate. Parallelamente anche il rischio Paese, che misura il differenziale del rendimento tra i titoli di Stato argentini e quelli del Tesoro statunitense, ha registrato un aumento dello 0,9 per cento fino ai 1753 punti base, il livello più alto da settembre del 2020. (Res)