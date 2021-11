Business news: Cile, rapporto Fmi su trasparenza fiscale promuove il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale ha promosso il Cile in 21 dei 36 punti analizzati nell'ultimo rapporto sulla Trasparenza fiscale delle istituzioni. E' quanto si legge in una nota dove si sottolinea che "si tratta di un buon punteggio rispetto alla media dei paesi dell'America Latina e delle economie dei mercati emergenti". Secondo l'istituto di credito multilaterale, "le pratiche di trasparenza fiscale del Cile sono molto forti per le previsioni e il budget fiscali, seguite dalla rendicontazione fiscale, mentre l'analisi e la gestione del rischio fiscale mostrano risultati più contrastanti". "Ulteriori miglioramenti potrebbero essere ottenuti con relativa facilità mediante la pubblicazione di alcune analisi interne o mediante una pubblicazione più tempestiva o di facile utilizzo delle informazioni già disponibili" afferma inoltre il Fmi, che riconosce ad ogni modo che "recenti iniziative di riforma si sono concentrate sul miglioramento di queste istituzioni e sulla trasparenza fiscale". (Res)