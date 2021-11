Business news: Expo 2020, il Brasile invita i turisti a visitare l’esposizione a Dubai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha annunciato a Expo 2020 Dubai di essere pronto a ricevere i turisti e ad accoglierli nuovamente, dopo i lavori di ristrutturazione attuati durante la pandemia di Covid-19. Ciò è avvenuto durante una conferenza stampa sul turismo in Brasile tenuta ieri presso il media center dell’Expo alla presenza di Gilson Machado Neto, ministro del Turismo del Brasile, Carlos Prieto, presidente dell'Imperator (Consiglio del Turismo Brasiliano) e altri funzionari carioca. La conferenza stampa ha incluso una presentazione visiva delle riforme e dei lavori di ristrutturazione effettuati dal ministero del Turismo durante la pandemia di Covid-19, in preparazione per ricevere e accogliere nuovamente i turisti. (Res)