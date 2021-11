Business news: Brasile, aeronautica militare riduce commessa dalla Embraer da 28 a 15 velivoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costretta da un taglio dei fondi l'aeronautica militare del Brasile (Fab) rinuncerà all'acquisto di 13 dei 28 apparecchi commissionati all'industria Embraer, decisione che apre a un possibile contenzioso legale. Il contratto iniziale, del valore di 7,2 miliardi di real (1,15 milioni di euro) era stato firmato nel 2014 e prevedeva la consegna di 28 velivoli da trasporto multiuso di nuova generazione KC-390. In una nota, la Fab afferma di dover riconsiderare "le esigenze" operative "a fronte delle risorse disponibili annualmente" adottando la decisione unilaterale di ridurre l'ordine a 15 unità. In una dichiarazione inviata alla borsa di San Paolo ,la Embraer ha dal canto suo informato di essere venuta a conoscenza della decisione della Fab solo oggi e che adotterà le misure legali appropriate, segnalando che la controversia potrebbe finire in tribunale. (Res)