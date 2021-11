Bulgaria: exit poll parlamentari, Gerb e Noi continuiamo il cambiamento primi per consensi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, la Coalizione democratica della Bulgaria che tocca la quota del 7,8 per cento e riesce ad accedere alla prossima legislatura, stando all’exit poll. Restano delle chance per il partito di estrema destra Vuzrazhdane che si ferma al 3,9 per cento, solo lo 0,1 per cento sotto la soglia di sbarramento. Alpha Research ha stimato un'affluenza alle urne al 38,9 per cento. Nelle elezioni parlamentari bulgare dell'aprile del 2021, l'affluenza alle urne è stata del 50,6 per cento e in quelle anticipate di luglio del 42,2 per cento. I risultati dell'exit poll dell'agenzia riflettono solo il voto nei seggi dislocati all’interno del Paese e non in quelli all’estero. (Seb)