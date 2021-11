Usa-Francia: inviato per il Clima Kerry domani a Parigi per evento post-Cop26

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato presidenziale Usa per il clima John Kerry si recherà a Parigi domani per partecipare all'evento "The Power of Green: Our Future is Now", organizzato dal Servizio commerciale degli Stati Uniti, dall'Ambasciata degli Stati Uniti a Parigi e da Business France. Lo riferisce in una nota il dipartimento di Stato Usa, precisando che la conferenza cade dopo la conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop26) di Glasgow e riunirà i principali leader del governo e delle imprese di Stati Uniti, Francia ed Europa "per evidenziare soluzioni reali e basate sulla tecnologia per affrontare la crisi climatica, e mostrare come le tecnologie per l'energia verde contribuiranno a plasmare il futuro". (Nys)