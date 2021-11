© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri tedesco ha smentito le voci secondo cui la Germania starebbe pianificando l'invio di autobus alla frontiera tra Polonia e Bielorussia, per prelevare i profughi che si ammassano nella regione e trasportarli sul proprio territorio. In un messaggio su Twitter in tedesco, inglese e arabo, il dicastero ha aggiunto che “chiunque diffonda tali menzogne” pone i profughi in “grave pericolo”. (Geb)