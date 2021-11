Business news: Argentina, gruppo francese Eramet annuncia investimento da 400 milioni di dollari sul litio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese del settore minerario Eramet ha annunciato un investimento di 400 milioni di dollari per riprendere la costruzione di un impianto al litio in Argentina. Il progetto, riferisce una nota ufficiale, "genererà più di 2mila posti di lavoro nel quadro del programma realizzato dal governo nazionale per lo sviluppo dello sfruttamento e l'industrializzazione di questo minerale". L'annuncio è stato dato al termine di un incontro tenuto tra il presidente, Alberto Fernandez, e l'amministratore delegato per il Sudamerica di Eramet. L'investimento prevede la costruzione, insieme all'acciaieria cinese Tsingshan, di uno stabilimento di litio nella salina "Centenario-Ratones" di Salta con una capacità di 24mila tonnellate che entrerà in servizio all'inizio del 2024. (Res)