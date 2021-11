Iraq-Bielorussia: Baghdad intende inviare primo volo per rimpatriare i suoi cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iraq ha in programma di inviare il 18 novembre il suo primo volo per rimpatriare i suoi cittadini che stanno attualmente cercando di entrare in Europa attraverso il confine bielorusso. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Ina”, citando una nota del ministero degli Esteri di Baghdad. All'inizio della settimana, l'Iraq ha sospeso i voli diretti per la Bielorussia alla luce della crisi migratoria al confine polacco-bielorusso. Le ambasciate del Paese arabo a Mosca e Varsavia stanno coordinando gli sforzi per riportare i cittadini iracheni bloccati al confine che desiderano tornare volontariamente in patria.(Res)