Business news: Argentina, decretata allerta sanitaria per peste suina africana, rafforzati controlli alle frontiere

- Il governo dell'Argentina ha emesso un'allerta sanitaria e ha rafforzato i controlli contro il pericolo dell'ingresso nel Paese della peste suina africana (Psa), la cui presenza è stata riscontrata a luglio nella Repubblica Dominicana e ad Haiti. "Si adottano nuove misure di prevenzione e si rafforzano quelle già esistenti con l'obiettivo di diminuire il rischio di ingresso, esposizione e disseminazione della Psa in ospiti suscettibili, sia maiali domestici che selvatici e cinghiali, in tutto il territorio nazionale", si legge nel decreto emanato oggi dall'Autorità di controllo agro-alimentare (Senasa). Fino ad oggi non sono stati riscontrati casi in Argentina. La Psa è stata riscontrata a luglio da esperti dell'Organizzazione mondiale della Sanità animale (Oie) in campioni di carne suina provenienti dalla Repubblica Dominicana ed Haiti. (Res)