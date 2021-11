Business news: Brasile, Banca sviluppo annuncia incentivi a progetti per ridurre consumi energetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale del Brasile (Bndes) ha aperto una linea di credito da 40 milioni di real (6,2 milioni di euro) in favore di micro e piccole imprese per finanziare, a tassi agevolati, investimenti finalizzati all'efficienza energetica, come l'acquisto di apparecchiature che consumano meno energia e miglioramenti nell'illuminazione e nella refrigerazione. Lo riferisce il quotidiano "Poder360". Il Programma di garanzie di credito per l'efficienza energetica (Fgenergia) è stato presentato nel corso della Conferenza delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici (Cop26) in corso a Glasgow, nel Regno Unito. "Ridurre il consumo di energia, attraverso progetti di efficienza energetica, è un modo sostenibile di soddisfare la domanda di energia, con un impatto ambientale molto positivo", ha affermato il direttore del credito produttivo e socio-ambientale di Bndes, Bruno Aranha. (Res)