Etiopia: forze tigrine sul punto di conquistare Mille, interrotta la strada fra Addis Abeba e Gibuti

- Le forze di Difesa del Tigrè (Tdf), braccio armato del Fronte di liberazione del Tigrè (Tplf), hanno interrotto la principale strada di collegamento fra Addis Abeba e Gibuti e sono sul punto di conquistare la città di Mille, situata nella regione settentrionale di Afar. Lo riferiscono fonti stampa locali, ricordando che Mille è situata sulla strada che collega la capitale etiope a Gibuti e all'incrocio delle due strade - la A1 che attraversa il Parco nazionale di Yangudi-Rassa e la B11 che passa da Dessiè e Kombolcha, già in mano tigrina - che consentono di rifornire Addis Abeba da Gibuti. Interrompendo le principali vie di accesso commerciali dal mare, con la conquista di Mille i tigrini possono mettere in forte difficoltà il governo del premier Abiy Ahmed. Secondo le fonti, i combattenti tigrini avanzano decisi verso la città da più punti e ne hanno annunciato l'imminente conquista dopo settimane di combattimenti contro l'esercito etiope ed alleato. Dopo aver preso le vicine città - ritenute strategiche - di Dessiè e Kombolcha, le forze del Tplf sostenute dalle milizie alleate sono attualmente posizionate a poco più di 300 chilometri dalla capitale, mentre il governo federale ha fatto una nuova chiamata alle armi per resistere all'offensiva ed il personale diplomatico e i collaboratori internazionali hanno iniziato a rimpatriare. (segue) (Res)