Etiopia: forze tigrine sul punto di conquistare Mille, interrotta la strada fra Addis Abeba e Gibuti (2)

- L'attività diplomatica internazionale si è intanto intensificata dopo che giovedì scorso il governo del premier Abiy Ahmed ha stabilito tre condizioni per possibili colloqui con il Tplf: si chiede ai tigrini di fermare gli attacchi in corso, di ritirarsi dalle aree conquistate nelle regioni settentrionali di Amhara e Afar e di riconoscere la legittimità di questo governo. Dopo la visita dell'ex presidente nigeriano ed inviato speciale dell'Unione africana per il Corno d'Africa Olusegun Obasanjo e quella dell'omologo Usa Jeffrey Feltman, anche il presidente del Kenya Uhuru Kenyatta è arrivato oggi in Etiopia per tentare di mediare nella risoluzione del conflitto. (Res)