Quirinale: Mura (Pd), tra grandi elettori ci siano sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aprire all'ingresso dei sindaci tra i grandi elettori del presidente della Repubblica è una proposta saggia e attuabile con il solo esercizio della volontà dei presidenti di Regione, se decidono di ascoltare l'appello rivolto in questo senso dal presidente nazionale dell'Anci: i sindaci hanno un'investitura e una rappresentanza popolare larga, sono sempre di più figure di riferimento negli snodi decisionali, in sostanza sono pienamente legittimati a partecipare all'elezione della massima carica dello Stato. Lo dichiara la presidente della commissione Lavoro, Romina Mura (Pd), rilanciando l'appello lanciato dal presidente dell'Anci nazionale Antonio Decaro. "È stato lo stesso Mattarella a sottolineare che i sindaci sono stati decisivi per affrontare sul campo la pandemia e Draghi ha affidato alle mani dei sindaci l'attuazione del Recovery: meritano di veder riconosciuto il loro ruolo, e non solo quando si tratta di stare in prima linea nelle difficoltà quotidiane", ha detto. (Com)