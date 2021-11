Cop26: Johnson, ottimismo non va confuso con fiducia, dobbiamo ancora lottare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ottimismo derivante dall’accordo raggiunto ieri alla Cop26 a Glasgow non deve essere confuso con la fiducia. Lo ha detto il premier britannico, Boris Johnson, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente della Cop26, Alok Sharma. “Niente potrebbe essere più fatale per questa impresa di qualsiasi sensazione per cui abbiamo fermato il cambiamento climatico o che l'abbiamo sconfitto”, ha detto Johnson. "Speriamo di poter utilizzare tutti gli strumenti di cui ora ci siamo dotati, per mantenere il riscaldamento globale sotto la quota di 1,5 gradi e per mantenere in vita quest’obiettivo", ha detto Johnson. "Penso che quello che abbiamo fatto alla Cop26 è stato rallentare il riscaldamento globale, non siamo riusciti a fermarlo, ma l'abbiamo indiscutibilmente rallentato", ha detto il primo ministro britannico. (Rel)