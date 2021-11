Russia: ambasciatore Starace, Mosca tra poche città a partecipare ad asta mondiale tartufo Alba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi 14 novembre la 22ma edizione dell'asta mondiale del tartufo bianco di Alba presso il Castello di Grinzane Cavour, sito decretato dall'Unesco patrimonio dell'Umanità, alla presenza di personaggi di spicco dell'enogastronomia, del mondo dello spettacolo e dell'imprenditoria. Tra le pochissime città a partecipare in collegamento con Grinzane Cavour c'era anche Mosca, come sottolineato dall'ambasciatore italiano in Russia, Giorgio Starace, intervenuto all'evento svoltosi presso il ristorante Bosco Cafè, all'interno dei Magazzini Gum in Piazza Rossa: "Questo testimonia gli stretti legami che uniscono Italia e Russia e la profonda generosità che anima i nostri amici russi", ha affermato il diplomatico. Dopo aver ringraziato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e gli altri organizzatori per aver consentito la realizzazione dell'evento nella capitale russa per il terzo anno di fila, l'ambasciatore Starace ha evidenziato la passione del popolo russo per i prodotti enogastronomici italiani: "L'alimentazione e la cucina del nostro Paese sono una parte fondamentale della nostra identità e qui in Russia sono particolarmente apprezzate dal popolo russo, insieme a tante altre eccellenze del made in Italy". Tutto il ricavato dell'asta andrà in beneficenza al Centro di ricerca medica per l'ematologia, l'oncologia e l'immunologia infantile "Dmitrij Rogachev" di Mosca (Rum)