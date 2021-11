Business news: Brasile, ministro Economia, mercato digitale importante per modernizzare Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato digitale è "fondamentale" nel processo di modernizzazione del Mercato unico del Sud (Mercosur) al fine di espandere la sua capacità di risposta ai nuovi accordi di integrazione globale. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia del Brasile, Paulo Guedes, per il quale "dobbiamo includere questa impronta digitale per creare un mercato attraente e moderno per le imprese". Il ministro è intervenuto all'apertura del seminario organizzato in collaborazione con la Commissione economica per l'America Latina e dei Caraibi (Cepal) dal titolo Il ruolo del Mercosur nella promozione del commercio elettronico transfrontaliero e nella costruzione del mercato digitale regionale. (Res)