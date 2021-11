Cop26: Johnson, nonostante risultati ottenuti provo una "tinta di delusione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante i risultati raggiunti dalla Cop26 c’è una "tinta di delusione" per i risultati della conferenza sul clima delle Nazioni Unite. Lo ha detto il premier britannico, Boris Johnson, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente della Cop26, Alok Sharma. Johnson ha detto di aspettarsi che i Paesi firmatari si assumano i loro impegni sul cambiamento climatico. Il Regno Unito, nonostante fosse il Paese “ospitante” della conferenza, non può "costringere le nazioni sovrane a fare ciò che non desiderano fare", ha detto Johnson, affermando che "purtroppo questa è la natura della diplomazia". (Rel)