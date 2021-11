Tunisia: presidente Saied accusa “partiti anonimi” di seminare discordia nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente tunisino Kais Saied ha accusato “partiti anonimi” di cercare di seminare discordia nel Paese, sottolineando che tutti i tentativi di colpire la Tunisia dall'interno saranno affrontati. Le dichiarazioni di Saied giungono dopo che oggi centinaia di persone hanno manifestato nel centro di Tunisi per chiedere la fine delle misure eccezionali annunciate dal presidente il 25 luglio e la riapertura dell’Assemblea dei rappresentati del popolo (il parlamento monocamerale tunisino, Arp). Secondo quanto riferisce l’emittente “Mosaique Fm”, le forze di sicurezza tunisine hanno respinto i tentativi di assalto contro i cancelli del parlamento, le cui attività sono sospese dallo scorso 25 luglio, da parte dei manifestanti sostenitori del movimento islamico moderato Ennahda. In una nota, il ministero dell’Interno ha dichiarato di aver compiuto diversi arresti di manifestanti che sarebbero stati trovati in possesso di coltelli e armi contundenti. La leader del partito Cuore della Tunisia, Samira Chaouachi, ha dichiarato oggi a “Mosaique” che i manifestanti entreranno in un sit- in permanente fino a quando le barriere di sicurezza non saranno rimosse consentendo l’accesso alla piazza antistante il parlamento.(Tut)