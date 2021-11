Cop26: Sharma, per un'ora ho temuto che non avremmo trovato un accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per un'ora ho temuto che non ci sarebbe stato alcun accordo. Lo ha affermato Alok Sharma, presidente della Cop26, durante la conferenza stampa congiunta con il premier, Boris Johnson, per commentare i risultati raggiunti dalla conferenza sul clima. "Se non fosse stato raggiunto alcun accordo, i Paesi vulnerabili e in via di sviluppo sarebbero rimasti senza sostegno", ha detto Sharma. I passaggi chiave sul sostegno finanziario, chiamati nell'accordo "perdite e danni", sono stati critici per le nazioni che già soffrono per gli effetti del cambiamento climatico. "Posso dirvi che c'è stata un'ora in cui ho temuto davvero la possibilità che non avremmo portato a termine questo accordo", ha affermato Sharma. "E' stata un'ora davvero tesa in cui ho sentito il peso del mondo sulle mie spalle", ha concliso. (Rel)