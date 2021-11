Etiopia: Osinbajo (Ua), colloqui di mediazione non porteranno risultati senza un cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui in corso in Etiopia per fermare la guerra in corso da un anno tra le forze federali ed alleate "non potranno portare risultati" se non con l'aiuto di un cessate il fuoco immediato. Lo sostiene l'inviato speciale dell'Unione africana per il Corno d'Africa Olusegun Obasanjo, esprimendo la speranza che il dialogo possa porre fine alla guerra. L'ex presidente nigeriano, che guida la delegazione mediatrice che nei giorni scorsi in Etiopia ha incontrato il primo ministro Abiy Ahmed ed i vertici del gruppo ribelle del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf), si è detto "ottimista" sugli sforzi internazionali in corso e la possibilità di "garantire un terreno comune verso una risoluzione pacifica del conflitto", ma ha avvertito che "tali colloqui non possono dare risultati in un ambiente di escalation delle ostilità militari".“Faccio quindi appello alla direzione di tutte le parti affinché cessino le loro offensive militari. Ciò consentirà un'opportunità di dialogo per continuare a progredire”, ha detto Osinbajo. Nel frattempo, dopo la visita dell'ex presidente nigeriano e quella dell'inviato Usa per il Corno d'Africa Jeffrey Feltman, anche il presidente del Kenya Uhuru Kenyatta è arrivato oggi in Etiopia. Le visite diplomatiche si sono intensificate dopo che giovedì scorso il governo di Addis Abeba ha stabilito tre condizioni per possibili colloqui con il Tplf: si chiede ai tigrini di fermare gli attacchi in corso, di ritirarsi dalle aree conquistate nelle regioni settentrionali di Amhara e Afar e di riconoscere la legittimità di questo governo. Dopo aver preso alcune importanti città settentrionali, come Dessiè e Kombolcha, oggi le forze tigrine ed alleate sono a poco più di 300 chilometri dalla capitale, mentre il personale diplomatico e i collaboratori internazionali hanno iniziato a rimpatriare. (Res)