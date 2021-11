Cop26: Sharma, India e Cina dovranno spiegare loro posizione sul carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e India “dovranno fornire delle spiegazioni” ai Paesi in via di sviluppo più soggetti agli effetti del cambiamento climatico. Lo ha affermato Alok Sharma, presidente della Cop26, durante la conferenza stampa congiunta con il premier, Boris Johnson, per commentare i risultati raggiunti dalla conferenza sul clima. Tuttavia, secondo Sharma, ottenere un impegno preciso sull'eliminazione graduale del carbone è stato comunque “un successo”, visto che “è la prima volta ciò avviene” nel testo finale di un accordo delle conferenze Cop. (Rel)