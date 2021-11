Difesa: colosso israeliano Elbit Systems annuncia apertura filiale negli Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso israeliano degli armamenti Elbit Systems ha annunciato oggi l'apertura di una filiale negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha annunciato la stessa Elbit System in una nota. Produttore di droni militari Hermes, sistemi elettro-ottici e di ricognizione, Elbit Systems ha creato la divisione al fine di "promuovere la cooperazione a lungo termine con le forze armate degli Emirati Arabi Uniti", ha affermato il gruppo israeliano. L'apertura di questa divisione arriva sulla scia degli Accordi di Abramo siglati nel 2020 e che hanno dato il via alla normalizzazione delle relazioni tra Israele e alcuni Paesi arabi come Emirati e Bahrein. "Gli Emirati e altri paesi della regione sono nuovi importanti mercati per i sistemi Elbit. Riteniamo che i nostri prodotti ci posizionino bene per soddisfare le esigenze della regione", ha affermato Ran Kril, vicepresidente in una dichiarazione. L'annuncio giunge mentre il capo dell'aeronautica militare israeliana, il generale Amikam Norkin, ha visitato per la prima volta gli Emirati questo fine settimana per partecipare al Dubai Airshow. Il suo omologo emiratino si è recato in Israele alla fine di ottobre per partecipare a un'esercitazione militare internazionale nel sud del Paese. Da parte sua, il ministro della Difesa israeliano ed ex capo di stato maggiore dell'esercito Benny Gantz dovrebbe visitare Dubai all'inizio di questa settimana per inaugurare il "primo padiglione israeliano della storia" in una fiera per l'industria militare negli Emirati.(Res)