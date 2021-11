Ue: Di Maio domani a Bruxelles per partecipare a Consiglio affari esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale Luigi Di Maio si recherà a Bruxelles per partecipare domani al Consiglio Affari Esteri dell’Unione europea. Lo riferisce in una nota la Farnesina, precisando che i lavori in apertura si concentreranno sui principali temi di attualità, tra cui i recenti sviluppi nella regione dei Balcani occidentali e la situazione nel Sahel. Di Maio prenderà parte alla riunione ministeriale del Partenariato Orientale. L’approccio dell’Unione in materia di sicurezza e difesa - aggiunge la nota - sarà invece al centro di una sessione congiunta tra i ministri degli Esteri e della difesa dell’Ue, mentre nel corso della giornata, il titolare della Farnesina avrà un colloquio con l'omologa estone, Eva-Maria Liimets. (Com)