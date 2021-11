Vaticano: anche Matteo Salvini a piazza San Pietro questa mattina, e annuncia missione in Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini questa mattina era a Piazza San Pietro in occasione dell'Angelus domenicale recitato da Papa Francesco. Sul suo profilo ufficiale ha infatti postato una foto con la fidanzata Francesca Verdini, scattata a via della Conciliazione. Poco fa la conferma in una nota in cui annuncia una missione in Libano. "E' emozionante sentire dal vivo le parole del Santo Padre – scrive Salvini - parole che rappresentano la sfida e l'impegno per il futuro: la sfida è quella di preservare la casa comune, l'impegno è quello di ridurre la povertà. Oggi nella Giornata mondiale dei poveri, il Papa ci ha ricordato che davanti al dolore non bisogna voltarsi dall'altra parte: per questo motivo - annuncia il leader della Lega - sto lavorando per organizzare, auspicabilmente nelle prossime settimane, una missione umanitaria in Libano, dove povertà e dolore sono purtroppo una realtà quotidiana, per offrire a quei bambini ed a quelle famiglie l'aiuto concreto". Secondo quanto apprende Angenzianova il tema era stato trattato nel corso dell'incontro che il leader della Lega ebbe in Vaticano a settembre con monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati. (Civ)