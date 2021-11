Cop26: Sharma, India ha obiettivi "piuttosto ambiziosi" per ridurre emissioni CO2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo indiano si è impegnato a raggiungere obiettivi "piuttosto ambiziosi" sulla riduzione delle emissioni di CO2. Lo ha affermato Alok Sharma, presidente della Cop26, durante la conferenza stampa congiunta con il premier britannico, Boris Johnson, per commentare i risultati raggiunti dalla conferenza sul clima. Sharma ha ricordato che il governo di Nuova Delhi si è impegnato a produrre il 50 per cento del proprio fabbisogno energetico da fonti rinnovabili entro il 2030. "Penso che dovremmo elogiarli per questo", ha aggiunto Sharma. (Rel)