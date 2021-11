Bulgaria: exit poll, presidente uscente Radev e Gerdzhikov andranno al ballottaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attesa di avere maggiori dettagli dallo spoglio, non si può escludere che Radev riesca a vincere già al primo turno: il presidente uscente potrebbe superare la quota prevista del 50 per cento più uno dei voti ma è difficile che si superi l’affluenza del 50 per cento. Secondo le stime della Commissione elettorale centrale (Cec), è difficile che alle urne si presenti più del 40 per cento degli aventi diritto e alle 16 ora locale (le 17 in Italia) l’affluenza si attestava al 25,7 per cento. Gli exit poll collocano Mustafa Karadayi, leader del Movimento per i diritti e le libertà, espressione della minoranza turca, al terzo posto, con il 9,8 per cento. In quarta posizione il presidente della Corte suprema di cassazione Lozan Panov, candidato indipendente e sostenuto dalla Coalizione democratica della Bulgaria, che ha ottenuto il 4,6 per cento. In coda il leader filorusso di Vuzrazhdane, Kostadin Kostadinov, che si è fermato al 3,4 per cento. (Seb)