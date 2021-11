Business news: Bolivia, bilancio del governo a un anno dall'insediamento, focus su lotta alla pandemia e crescita economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bolivia, Luis Arce, ha presentato al Parlamento il bilancio del suo primo anno di governo con un discorso centrato sui risultati ottenuti nella lotta contro la pandemia Covid-19 e nella riattivazione dell'economia. "In questo 8 novembre possiamo dire di aver rispettato l'impegno assunto con la cittadinanza", ha affermato Arce, sottolineando che il contesto della pandemia è stato affrontato con "soluzioni strutturali che hanno permesso di non paralizzare l'economia, con l'ottenimento di vaccini per tutta la popolazione". Secondo il presidente in questo modo si è potuto "generare stabilità e tornare sul cammino della crescita economica con giustizia sociale, di avanzare con l'industrializzazione e la sostituzione di importazioni". Arce si è proposto arrivare al bicentenario dell'indipendenza della Bolivia, nel 2025, con "un Paese di cui tutti possano sentirsi orgogliosi", e ha chiamato a "partecipare dello sforzo" tutti i settori dell'economia, da quello statale, a quello privato e quello cooperativo. (Res)